Ipotesi dopo-Mara per Domenica In? Io dico Balivo

Dopo l’addio di Mara Venier a “Domenica In”, si fa strada l’ipotesi di una possibile sostituta. Tra i nomi circolati, quello di una conduttrice già presente in televisione, apprezzata dal pubblico e con una lunga esperienza nel settore. La discussione sui possibili volti pronti a prendere il suo posto continua a tenere banco sui media, mentre le scelte ufficiali non sono ancora state comunicate.

di Pupo La storia di Mara Venier che lascia “Domenica In“ è diventato un simpatico tormentone come quello del tour di addio de I Pooh. Quest’anno però potrebbe essere quello “buono”. Peccato, non sarà facile trovare chi saprà fare meglio di lei. La Rai però, secondo me, una possibilità ce l’ha: Caterina Balivo. Balivo, per una serie di motivazioni, non ultima quella di un aspetto fisico gradevole e molto adatto al pubblico della domenica pomeriggio, sarebbe perfetta per ridare freschezza ed energia a questo storico segmento televisivo. Nessun endorsement da parte mia, ma solo il pensiero di un creativo che, con i tempi che corrono, scusate la presunzione, potrebbe dirigere l’intrattenimento di qualsiasi canale tivù e radio.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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