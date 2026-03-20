Mara Venier lascia Domenica In | Quest’anno non dico nulla ci sarà un perché

Mara Venier ha annunciato che quest’anno non sarà presente a Domenica In, senza specificare i motivi. Ha ripetuto più volte negli ultimi anni che non avrebbe commentato, lasciando intendere che ci fosse un motivo dietro la sua scelta. La conduttrice ha mantenuto un tono deciso, senza però confermare o smentire se questa sarà l’ultima partecipazione.

Lo ha ripetuto più volte negli ultimi anni, quasi come un mantra, senza però mai tradurre le parole in un addio definitivo. Questa volta, però, non sembrano esserci margini per un ripensamento: Mara Venier è pronta a lasciare Domenica In. Dopo stagioni di grande successo, che hanno segnato un nuovo slancio nella sua carriera, la conduttrice sarebbe orientata a farsi da parte. L’obiettivo è quello di rallentare i ritmi televisivi, dedicandosi a progetti più in linea con la sua età e, soprattutto, con le esigenze della vita privata e familiare. Mara Venier pronta a lasciare Domenica In. Mara Venier non sarà alla guida della prossima edizione di Domenica In. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Mara Venier lascia Domenica In: “Quest’anno non dico nulla, ci sarà un perché” Articoli correlati Leggi anche: Mara Venier ricorda Enrica Bonaccorti a Domenica In: “Ci avevano divise” Leggi anche: Mara Venier in ospedale: “Speriamo che sia davvero la fine di quest’anno”. Un nuovo intervento all’occhio per la conduttrice Mara Venier lascia Domenica In: l'annuncio shock in diretta tv Contenuti utili per approfondire Mara Venier Temi più discussi: Domenica In 2025/26 - Addio a Enrica Bonaccorti: la commozione di Mara Venier - 15/03/2026 - Video; L'ultimo desiderio (realizzato) di Enrica Bonaccorti, il ricordo commosso di Mara Venier a Domenica In; Mara Venier contro Teo Mammucari: l’ultimatum a Domenica In dopo la lite. Interviene il figlio, il retroscena; Mara Venier commossa a Domenica In fa un annuncio importante ma Teo Mammucari la interrompe. Lei: Tu sei un pirla, perché non capisci i momenti. Mara Venier dice addio a Domenica In, adesso sembra ufficiale: terremoto in Rai, che succede adesso?Dopo anni passati al timone di uno dei programmi più longevi e identitari della televisione italiana, qualcosa sembra davvero cambiare. Le parole di Mara Venier sul futuro di Domenica In hanno riacces ... donnapop.it Mara Venier verso l’addio a Domenica In, la notizia si fa concreta e apre la strada a nuove conduzioniIl panorama televisivo della domenica pomeriggio si prepara a un terremoto d'ascolti che potrebbe segnare la fine di un'epoca. Dopo anni di leadership ... thesocialpost.it Mara Venier non sarà alla conduzione di Domenica In il prossimo anno - facebook.com facebook Mara Venier non condurrà Domenica In, l'ipotesi di un addio si fa concreta e apre la strada a nuove conduzioni x.com