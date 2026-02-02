Apple esplora design pieghevole per nuovo iPhone rivoluzione estetica e funzionale in arrivo

Apple lavora a un nuovo design pieghevole per l’iPhone. La casa di Cupertino sta spingendo oltre le prime idee di schermi a libro e sta sviluppando un modello che potrebbe rivoluzionare estetica e funzionalità del suo smartphone più famoso. La presentazione è prevista per il 2026, ma i primi segnali indicano che questa volta si tratta di un passo più deciso verso un cambiamento radicale.

Apple sta esplorando un nuovo percorso progettuale per il suo smartphone più iconico: l'iPhone. Non si tratta più solo del progetto a schermo pieghevole a libro, annunciato per il 2026, ma di un'evoluzione ancora più radicale. Secondo fonti interne citate da Mark Gurman nella sua newsletter Power On, l'azienda di Cupertino sta studiando un iPhone a conchiglia, un design che richiama il classico formato a portafoglio, con un corpo che si chiude su sé stesso. Il dispositivo, se realizzato, si presenterà come una soluzione compatta da portare in tasca, che si apre per rivelare uno schermo da smartphone tradizionale.

