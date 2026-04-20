iPhone 18 Pro trapelate le possibili colorazioni

Sono state diffuse le prime indiscrezioni sul design del prossimo iPhone 18 Pro, con particolare attenzione alle colorazioni. Secondo quanto riportato, Apple potrebbe optare per tonalità più sobrie e raffinate, lasciando da parte le sfumature più vivaci che hanno caratterizzato i modelli precedenti. La scelta delle nuove colorazioni sembra indicare un cambio di rotta nel settore degli smartphone, puntando a un’estetica più elegante e discreta.

(Adnkronos) – Il panorama estetico della prossima generazione di smartphone Apple sembra destinato a una svolta verso la sobrietà, abbandonando le tonalità più accese a favore di una palette cromatica più ricercata. Secondo i report più recenti, la linea iPhone 18 Pro è attualmente in fase di test con quattro varianti principali, tra cui spicca. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. Apple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3. Marzo 2024, tutte le uscite videogiochi per PC, PlayStation, Xbox e Switch.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

iPhone 18 Pro - Apple Confirmed Colors | Big News

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