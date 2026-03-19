iPhone 18 Pro e Pro Max | tutte le novità confermate prima del lancio

Prima del lancio ufficiale, previsto tra circa sei mesi, circolano già molte indiscrezioni sui nuovi modelli di iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max. Le voci riguardano dettagli sui design, funzionalità e caratteristiche tecniche che i due dispositivi potrebbero avere. Attualmente, nessuna conferma ufficiale è arrivata da parte di Apple, ma le informazioni si susseguono tra rumor e anticipazioni.

Manca ancora circa mezzo anno al debutto ufficiale, ma le indiscrezioni su iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max stanno già facendo parlare di sé. Secondo le ultime voci, Apple sarebbe pronta a introdurre almeno dodici novità tra design, hardware e connettività, promettendo aggiornamenti importanti rispetto ai modelli precedenti. Tra le notizie più chiacchierate c’è il Face ID integrato sotto il display. Contrariamente alle prime ipotesi di un Face ID completamente invisibile, sembra che solo il flood illuminator verrà spostato sotto lo schermo. Il risultato sarà una Dynamic Island più piccola, senza rivoluzionare completamente il layout della parte frontale. 🔗 Leggi su Billipop.com

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