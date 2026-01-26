Trenta brani a Sanremo 2026 sono troppi? Ho preso quello che le discografiche mi offrivano per il bouquet Non ho fatto calcoli sui Big ho lavorato per chi verrà il prossimo anno | così Carlo Conti

L’aumento del numero di partecipanti a Sanremo 2026 da 26 a 30 ha suscitato dubbi sulla necessità di questa scelta. Carlo Conti ha spiegato di aver selezionato i brani offerti dalle case discografiche, puntando a un progetto musicale più diversificato, senza concentrarsi esclusivamente sui Big. La decisione mira a valorizzare le proposte più variegate, offrendo così una rappresentazione più ampia dei generi musicali presenti nell’edizione.

Al termine degli ascolti di oggi alla sede Rai di Milano in Corso Sempione è balzato subito un dubbio: ma era necessario aumentare il numero dei Big da 26 (come da regolamento iniziale), poi 28 e infine 30? Carlo Conti, presente negli studi dove si registrano trasmissioni come “TvTalk”, ha subito messo le mani avanti e ha risposto a FqMagazine: “ Ho preso quello che le discografiche mi offrivano per il bouquet musicale più possibile variegato, non a caso c’è il country, c’è il pop, il rap e tanto altro”. Ma il dubbio è se Conti era certo entrasse qualche Big che poi si è sfilato all’ultimo, lasciandolo col cerino in mano e la promessa dei 30 Big: “No, escludo questa ipotesi”, ha risposto.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Carlo Conti, noto conduttore e volto storico di Sanremo, ha recentemente commentato il futuro del festival, esprimendo la speranza che nel 2027 possano esserci conduttori più giovani e nuovi.

