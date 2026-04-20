Io a rischio? Se non segniamo è davvero dura

In un’intervista, un portavoce di una squadra di calcio ha affermato che senza segnare reti, la squadra rischia di avere poche possibilità di successo. La stessa persona ha dichiarato che in alcune circostanze, non c’è molto da aggiungere e che a volte il silenzio rappresenta la soluzione migliore. Le parole sono state pronunciate in un contesto legato a una recente partita e alle difficoltà di marcare punti.

"C’è poco da dire". Sì, perché talvolta, d’innanzi a certe situazioni, un bel tacere è la situazione migliore possibile. Oscar Hiljemark ha esordito così in conferenza stampa. L’allenatore svedese è stanco, affranto, crucciato e forse un po’ deluso. "Mi dispiace per tutti i tifosi, per la città". Nonostante sia traballante – altro non potrebbe essere con otto sconfitte in dieci partite alla guida della squadra nerazzurra - la sua panchina al momento sembra resistere. E lui altro non può che fare che guardare in avanti: "Io penso a migliorare la squadra, a lavorare ogni giorno, penso ai tifosi". Adesso, però, la dialettica è ben cambiata rispetto semplicemente alla vigilia, soprattutto per quanto riguarda la salvezza con un divario che, adesso, in seguito al pareggio della Cremonese sul campo del Torino, si è allungata a dieci punti.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Io a rischio? Se non segniamo è davvero dura" Ep 276 - No Turning Back! We Really Cant Move The Boat After This Notizie correlate Barbarez scherza su Bosnia Italia: «Se segniamo parcheggiamo l’autobus da una parte, altrimenti dall’altra. Ecco come possiamo battere gli azzurri»di Redazione JuventusNews24Barbarez in conferenza stampa ha parlato anche con ironia della sfida della sua Bosnia contro l’Italia. Gatti a Sky: «Subiamo davvero troppi gol. Ma se giocassi attaccante io potrei farne 15 o 20»Tonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara...