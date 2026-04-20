Investire sostenibile Misurare i criteri ESG e il rischio climatico

Negli ultimi anni si parla molto di investimenti sostenibili e di come valutare l’impatto ambientale ed etico di fondi e aziende. Un gruppo specializzato in finanza quantitativa ha analizzato i metodi utilizzati per attribuire i rating ESG, evidenziando le difficoltà nel distinguere tra pratiche genuine e strategie di greenwashing. La discussione si concentra sulla complessità di misurare realmente i criteri di sostenibilità e di valutare il rischio climatico associato agli investimenti.

Come possiamo misurare il reale impatto etico e ambientale dei nostri investimenti? Il gruppo di Finanza Quantitativa ci guida nel complesso mondo dei rating Esg, smascherando le ambiguità e il rischio di greenwashing dei mercati. Analizzeremo inoltre come il cambiamento climatico – tra rischi fisici e di transizione. stia mettendo alla prova la stabilità dell’intero sistema bancario europeo. A guidarci, la prof.ssa Rosella Giacometti, il prof. Gabriele Torri, i dott. Marco Bonomelli e Gianandrea Giacchetta, del Dipartimento di Scienze Aziendali dell’Università di Bergamo. Ascolta la puntata. Hanno condotto: Nicola Betti e Mattia Lucchini; responsabile del progetto: prof.🔗 Leggi su Bergamonews.it SBTi & SB2A What Sets Iceberg Data Lab's Climate Ratings Apart Notizie correlate Natalità: il nuovo parametro per misurare la sostenibilità ESGLa natalità diventa un indicatore chiave della sostenibilità ESG, un approccio rivoluzionario che ridefinisce i parametri della transizione ecologica. Leggi anche: Mirabella Eclano: i criteri ESG per una nuova governance culturale Contenuti e approfondimenti Investire sostenibile. Misurare i criteri ESG e il rischio climaticoDisponibile la terza puntata del podcast UniBg OnAir: Investire sostenibile. Misurare i criteri Esg e il rischio climatico. bergamonews.it Trump straccia gli accordi sul clima, ma 8 imprese italiane su 10 scelgono la sostenibilitàRapporto 2026 di iSustainability: il 77% del campione esaminato ha mantenuto invariati i piani di investimento in sostenibilità e il 3% li ha ... huffingtonpost.it