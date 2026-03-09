Mirabella Eclano | i criteri ESG per una nuova governance culturale

A Mirabella Eclano si sta lavorando a una nuova governance culturale, con particolare attenzione ai criteri ESG. La candidatura della città a Capitale italiana della Cultura 2028 rappresenta un passo importante, anche se l’esito verrà comunicato dal Ministero della Cultura il prossimo 27 marzo a Roma. La questione coinvolge aspetti legati alla gestione culturale e alle strategie di sostenibilità adottate dal territorio.

Vi è, nella candidatura di Mirabella Eclano a Capitale italiana della Cultura 2028, qualcosa che merita attenzione al di là dell'esito che il Ministero della Cultura annuncerà il prossimo 27 marzo a Roma. Invece di costruire il proprio argomento intorno al patrimonio storico — pur non trascurandolo — o intorno a un programma di eventi, colloca al centro dell'impianto i criteri ESG: Environmental, Social, Governance.

