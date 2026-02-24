Natalità | il nuovo parametro per misurare la sostenibilità ESG

L’aumento della natalità ha attirato l’attenzione come nuovo parametro per valutare la sostenibilità ESG, in risposta alle sfide della transizione ecologica. Questa scelta nasce dall’esigenza di misurare meglio gli impatti sociali e demografici delle politiche ambientali. Le aziende e gli enti pubblici integrano ora questo dato per pianificare investimenti più responsabili. La novità riguarda anche le modalità di calcolo e le analisi dei trend demografici in relazione alle strategie di sostenibilità.

La natalità diventa un indicatore chiave della sostenibilità ESG, un approccio rivoluzionario che ridefinisce i parametri della transizione ecologica. Un progetto di ricerca avviato da ALEDIS analizza come le scelte riproduttive siano influenzate da condizioni strutturali che rientrano nelle tre dimensioni della sostenibilità: ambientale, sociale e di governance. La natalità, spesso trascurata nei discorsi sulla sostenibilità, emerge come un proxy della qualità del sistema socio-economico e del funzionamento del mercato del lavoro. Dal punto di vista ambientale, la rigenerazione delle comunità umane è essenziale per la resilienza dei territori.