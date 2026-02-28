8 poetesse per l’8 marzo | la XVI edizione a Nettuno
Il 8 marzo 2026 alle 17 si svolge a Nettuno, presso la Cantina Bacco, la XVI edizione dell’evento letterario “8 poetesse per l’8 marzo”. Otto poetesse partecipano a questa manifestazione dedicata alla poesia femminile, promossa in occasione della Festa della Donna. L’appuntamento si tiene nel pomeriggio di domenica, coinvolgendo il pubblico con interventi e reading di poesia.
Cosa: XVI edizione dell’evento letterario “8 poetesse per l’8 marzo”.. Dove e Quando: Cantina Bacco (Nettuno), domenica 8 marzo 2026, ore 17.00.. Perché: Una storica rassegna che unisce grandi voci della poesia contemporanea e giovani studenti per celebrare la cultura di genere.. Il litorale romano si conferma ancora una volta un polo pulsante per la letteratura e l’impegno sociale. In occasione della Giornata Internazionale della Donna, torna un appuntamento ormai divenuto un punto di riferimento per il territorio: la rassegna 8 poetesse per l’8 marzo. Giunta alla sua sedicesima edizione, la manifestazione non è soltanto una lettura di versi, ma un progetto strutturato che mira alla valorizzazione della cultura di genere e delle pari opportunità, promuovendo un dialogo costante tra generazioni e linguaggi artistici differenti. 🔗 Leggi su Ezrome.it
