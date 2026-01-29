XVI edizione del Premio Mimmo Bucci al Teatro Petruzzelli

Questa sera si è chiusa la XVI edizione del “Premio Mimmo Bucci” al Teatro Petruzzelli di Bari. La serata ha visto la partecipazione di numerosi giovani musicisti emergenti, che si sono sfidati sul palco. L’evento, organizzato dall’associazione Smart x Mimmo Bucci con il sostegno di Comune di Bari, Regione Puglia e Puglia Culture, ha attirato pubblico e addetti ai lavori. La musica emergente ha preso il centro della scena, regalando momenti di tensione e emozione.

Al Petruzzelli la serata conclusiva della XVI edizione del festival nazionale della musica emergente "Premio Mimmo Bucci", organizzata dall'associazione culturale Smart x Mimmo Bucci con la collaborazione del Comune di Bari, della Regione Puglia e di Puglia Culture.L'iniziativa, nata per.

