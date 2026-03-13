Valverde si finge carabiniere per truffare una famiglia | arrestato 19enne

Un 19enne è stato arrestato per aver tentato di truffare una famiglia fingendosi un carabiniere. L'uomo ha messo in atto il metodo del “finto carabiniere” nel tentativo di ingannare i membri della famiglia, che si sono accorti della truffa e hanno chiamato le forze dell'ordine. L'arresto è stato effettuato dagli agenti che hanno intercettato il giovane durante le operazioni di polizia.

Il tentativo di raggiro con il metodo del "finto carabiniere". Un 19enne residente a Tremestieri Etneo è stato arrestato in flagranza di reato a Valverde dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Gravina di Catania, con il supporto dei militari della Stazione di Aci Catena. Il giovane è accusato di tentata truffa aggravata, realizzata con il noto sistema del "finto carabiniere", anche se resta valida la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva. La telefonata sospetta e la segnalazione al 112. L'operazione è scattata nel primo pomeriggio, quando un uomo ha contattato il numero di emergenza 112 segnalando una telefonata sospetta ricevuta dalla moglie nella loro abitazione di Valverde.