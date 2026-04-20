Invasione di campo atti violenti e lancio di fumogeni e petardi | tifosi rossoneri puniti con 4 gare a porte chiuse
Dopo incidenti durante una partita, tra cui invasione di campo, atti violenti e il lancio di fumogeni e petardi, sono state adottate sanzioni nei confronti dei tifosi e della società. La squadra coinvolta dovrà disputare quattro incontri in casa senza pubblico, inclusa la possibile fase di play out, e dovrà pagare un'ammenda di 10.000 euro. Le decisioni sono state prese dagli organi competenti in risposta agli episodi verificatisi sul terreno di gioco.
Invasione di campo, atti violenti e lancio di fumogeni e petardi: tifosi rossoneri “puniti” con quattro gare casalinghe a porte chiuse (compresa l'eventuale fase di play out) e di una ammenda per la società di 10mila euro. È quanto stabilito dal giudice sportivo a seguito di quanto accaduto.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Tensioni con lancio di petardi e fumogeni allo stadio di Scorrano vicino Lecce, Daspo per due tifosi
Vergogna durante una partita: tifosi lanciano fumogeni e petardi in campo, ferito un calciatore - VIDEOVergogna a Pomgiliano dove ieri, nel corso di una partita di Promozione, alcuni tifosi del Brusciano hanno lanciato petardi e fumogeni in campo,...
Altri aggiornamenti
Temi più discussi: Boreale-Bisceglie, lancio di bottiglie in campo e aggressione al presidente Leonardi: cosa è successo; Al gol del Giugliano invasione di campo dei tifosi foggiani al Veneziani; I tifosi dell'USM Alger ripetono quanto fatto in precedenza dai senegalesi; Coppa d’Africa, arresti dopo i disordini durante la finale: 18 condanne confermate in appello.
Invasione di campo di tifosi al termine di Monopoli-Foggia, colpito uno stewardDue di loro sono stati bloccati e arrestati in campo. Il match vinto dal Monopoli: la sconfitta dei rossoneri li avvicina alla zona retrocessione ... rainews.it
Invasione di campo e violenza al 'Veneziani', sconcerto della Lega Pro: Comportamenti non tollerabiliFerma condanna per quanto avvenuto nel corso della partita tra Monopoli e Foggia. Lega Pro esprime solidarietà e vicinanza ai club e si schiera a difesa dei valori più nobili dello sport ... foggiatoday.it
VIDEO| Foggia, follia ultrà a Monopoli: invasione di campo con i passamontagna e caccia ai giocatori. Steward preso a pugni facebook
Invasione di campo in #Monopoli- #Foggia. La Lega Pro: “Comportamenti simili non sono tollerabili” x.com