Invasione di campo atti violenti e lancio di fumogeni e petardi | tifosi rossoneri puniti con 4 gare a porte chiuse

Dopo incidenti durante una partita, tra cui invasione di campo, atti violenti e il lancio di fumogeni e petardi, sono state adottate sanzioni nei confronti dei tifosi e della società. La squadra coinvolta dovrà disputare quattro incontri in casa senza pubblico, inclusa la possibile fase di play out, e dovrà pagare un'ammenda di 10.000 euro. Le decisioni sono state prese dagli organi competenti in risposta agli episodi verificatisi sul terreno di gioco.