Tensioni con lancio di petardi e fumogeni allo stadio di Scorrano vicino Lecce Daspo per due tifosi

Durante una partita di calcio tra Scorrano e Cutrofiano, sono scoppiati disordini con lancio di petardi e fumogeni allo stadio di Scorrano. Due tifosi sono stati denunciati e colpiti da Daspo, mentre le forze dell’ordine hanno preso il controllo della situazione.

Due provvedimenti di D.A.SPO. sono stati emessi nei confronti di un 33enne e di un 29enne residenti a Scorrano, in provincia di Lecce, dopo i disordini avvenuti durante la partita di calcio Lorenzo Mariano Scorrano-Calcio Cutrofiano A. Manco. I fatti sono stati accertati in seguito agli episodi di lancio di oggetti e petardi che hanno coinvolto tifosi di entrambe le squadre, causando danni e momenti di tensione. I provvedimenti sono stati adottati dal Questore della Provincia di Lecce a seguito delle indagini condotte dalla Divisione Anticrimine della Questura e dalla Stazione Carabinieri di Scorrano.

