Tensioni con lancio di petardi e fumogeni allo stadio di Scorrano vicino Lecce Daspo per due tifosi

Da virgilio.it 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una partita di calcio tra Scorrano e Cutrofiano, sono scoppiati disordini con lancio di petardi e fumogeni allo stadio di Scorrano. Due tifosi sono stati denunciati e colpiti da Daspo, mentre le forze dell’ordine hanno preso il controllo della situazione.

Due provvedimenti di D.A.SPO. sono stati emessi nei confronti di un 33enne e di un 29enne residenti a Scorrano, in provincia di Lecce, dopo i disordini avvenuti durante la partita di calcio Lorenzo Mariano Scorrano-Calcio Cutrofiano A. Manco. I fatti sono stati accertati in seguito agli episodi di lancio di oggetti e petardi che hanno coinvolto tifosi di entrambe le squadre, causando danni e momenti di tensione. I provvedimenti sono stati adottati dal Questore della Provincia di Lecce a seguito delle indagini condotte dalla Divisione Anticrimine della Questura e dalla Stazione Carabinieri di Scorrano. 🔗 Leggi su Virgilio.it

tensioni con lancio di petardi e fumogeni allo stadio di scorrano vicino lecce daspo per due tifosi

© Virgilio.it - Tensioni con lancio di petardi e fumogeni allo stadio di Scorrano vicino Lecce, Daspo per due tifosi

Approfondimenti su Scorrano Tensioni

Scontri e petardi dopo la partita: scattano due Daspo per tifosi dello Scorrano

Dopo la partita tra Scorrano e Cutrofiano, la situazione è degenerata.

Violano Daspo e vengono sorpresi vicino allo stadio: due denunce a Nardò

Due uomini sono stati trovati vicino allo stadio “Giovanni Paolo II” di Nardò, nonostante avessero il divieto di avvicinarsi per via del Daspo.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Scorrano Tensioni

Argomenti discussi: Prima Carney, poi Starmer Quando la Casa Bianca allontana gli alleati, loro bussano alla porta di Xi; Airbus lancia l’allarme sui rischi delle tensioni globali, tutti i dettagli; Griffin avverte Washington: il mercato dei bond lancia un segnale esplicito sul debito USA; Pyongyang lancia missili a corto raggio verso il mar del Giappone.

tensioni con lancio diTensioni con lancio di petardi e fumogeni allo stadio di Scorrano vicino Lecce, Daspo per due tifosiDue tifosi di Scorrano sono stati denunciati e colpiti da DASPO dopo i disordini durante una partita di calcio contro il Cutrofiano. virgilio.it

tensioni con lancio diTensioni a Torino nel corteo contro lo sgombero di AskatasunaIl 31 gennaio, Torino è stata teatro di una manifestazione nazionale in sostegno del centro sociale Askatasuna, soggetto a uno sgombero avvenuto lo scorso 18 dicembre. La protesta ha radunato migliaia ... notizie.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.