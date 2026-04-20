Invasione di campo a Monopoli Episcopo e Di Molfetta | Accaduto non resti senza conseguenze

Durante una partita a Monopoli, alcuni tifosi foggiani hanno invaso il campo al sesto minuto di recupero, in una fase finale del match vinto dai padroni di casa con il risultato di 1-0. La sindaca di Foggia e l’assessore allo Sport hanno commentato l’accaduto, sottolineando che l’episodio non deve passare inosservato e richiede conseguenze appropriate. L’evento ha attirato l’attenzione su comportamenti inappropriati nel contesto sportivo.

La sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo e l’assessore allo Sport Domenico Di Molfetta, commentano l'invasione di campo di un manipolo di facinorosi foggiani avvenuta al sesto minuto di recupero dell'incontro vinto dai padroni di casa del Monopoli per una rete a zero. “Quanto accaduto al.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate In Monopoli-Foggia invasione finale di incappucciati: arrestati in campo!La serata di Serie C è tutta da dimenticare per l'episodio accaduto in Monopoli-Foggia, finita 1-0. Follia in Monopoli-Foggia, gli ultras fanno invasione di campo e vengono arrestatiMomenti di tensione durante il derby pugliese Monopoli-Foggia: il match del Girone C di Serie C giocato allo stadio Veneziani, è terminato con... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Caos al 'Veneziani', invasione di campo dei tifosi del Foggia: gara sospesa e calciatori negli spogliatoi; Invasione di campo di tifosi al termine di Monopoli-Foggia, colpito uno steward; Monopoli-Foggia, invasione finale di ultras incappucciati: arrestati in campo!; Invasione di campo dei tifosi durante Monopoli-Foggia: partita sospesa e giocatori negli spogliatoi. Invasione di campo di tifosi al termine di Monopoli-Foggia, colpito uno stewardDue di loro sono stati bloccati e arrestati in campo. Il match vinto dal Monopoli: la sconfitta dei rossoneri li avvicina alla zona retrocessione ... rainews.it Monopoli-Foggia, invasione di campo degli ultras rossoneri: un tifoso ammanettato in campoScene di caos e tensione domenica sera allo stadio di Monopoli, dove il derby contro il Foggia, valido per la 37esima giornata del girone C di Serie C, è stato segnato da una grave invasione di campo ... immediato.net Monopoli-Foggia, partita sospesa per disordini: rossoneri in crisi #stadio #foggia #tifosi #invasione #video - facebook.com facebook Invasione di campo in #Monopoli- #Foggia. La Lega Pro: “Comportamenti simili non sono tollerabili” x.com