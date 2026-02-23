Invalidità civile cambia tutto dal 1° marzo | l’INPS diventa unico giudice e arriva il Progetto di vita

Dal 1° marzo, l’INPS assume il ruolo di giudice principale per le pratiche di invalidità civile e disabilità, coinvolgendo 40 nuove province italiane. La riforma introduce il “Progetto di vita”, un percorso che mira a rendere più rapido e uniforme il processo di valutazione. Questa novità interessa migliaia di cittadini e modifica radicalmente le modalità di accesso ai benefici. La sperimentazione si estende in diverse aree del Paese, modificando le procedure di riconoscimento.

La riforma della disabilità entra in una fase decisiva: dal 1 marzo altre 40 province italiane saranno coinvolte nella sperimentazione del nuovo sistema di accertamento dell’invalidità civile e delle disabilità. Significa che quasi metà del Paese adotterà regole completamente nuove, che diventeranno operative in tutta Italia dal 1 gennaio 2027. Cambia il modo in cui lo Stato riconosce e valuta la disabilità. E per milioni di cittadini (per nuove domande e revisioni) si tratta di novità concrete e immediate. Riforma disabilità 2026: cosa cambia dal 1 marzo. Dal 1 marzo 2026 la sperimentazione della riforma dell’invalidità civile si estende a 40 nuove province: da Roma a Milano, da Torino a Bologna, da Venezia a Cagliari, passando per Bergamo, Verona, Treviso, Bolzano, Catania, Messina, Reggio Calabria, Caserta e molte altre. 🔗 Leggi su Panorama.it

Cosenza, via alla riforma invalidità civile: nuove valutazioni dal 2026 per un sistema più efficiente e inclusivo.A Cosenza, la sperimentazione della riforma dell’invalidità civile inizia il 1° marzo 2026, causando un cambiamento nelle modalità di valutazione.

