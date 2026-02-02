Intesa Sanpaolo | utile 2025 per 9,3 miliardi Presentato il Piano 2026-2029

Intesa Sanpaolo ha annunciato i risultati del 2025, che si sono mantenuti in linea con le previsioni e sono stati superiori al vecchio Piano 2022-2025. La banca ha anche presentato il nuovo Piano 2026-2029, con obiettivi ambiziosi: arrivare a 11,5 miliardi di utile e distribuire 50 miliardi di euro agli azionisti entro la fine del periodo.

Risultati 2025 in linea con le aspettative dell'anno e superiori al vecchio Piano 2022-2025, appena concluso, l'avvio di un nuovo e più ambizioso Piano d'impresa 2026-2029 che punta su 11,5 miliardi di utile e 50 miliardi di distribuzioni agli azionisti a fine periodo. Intesa Sanpaolo si conferma così la banca più resiliente d'Europa, in grado di operare con successo in ogni scenario e di realizzare una significativa e sostenibile creazione e distribuzione di valore. I numeri del 2025. Intesa Sanpaolo nel 2025 ha chiuso l'esercizio 2025 con un utile netto di 9,3 miliardi di euro (in crescita del 7,6% rispetto agli 8,7 miliardi del 2024), a fronte di oltre un miliardo allocato a valere sull'utile ante imposte dell'anno per l'ulteriore rafforzamento della sostenibilità futura dei risultati del Gruppo.

