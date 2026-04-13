Al via Bergamo International Jazz Day 2026 dedicato a Gianni Bergamelli

Il 30 aprile si celebra in tutto il mondo l’International Jazz Day, una giornata dedicata alla musica jazz. Quest’anno, l’evento si svolge anche a Bergamo, dove viene dedicato a Gianni Bergamelli. La manifestazione prevede concerti e iniziative culturali che coinvolgono artisti locali e internazionali. L’obiettivo è promuovere la musica jazz e la sua diffusione tra il pubblico di tutte le età.

L’ International Jazz Day è la giornata in cui si celebra il 30 aprile, in tutto il mondo, il jazz, genere musicale che l’UNESCO ha riconosciuto patrimonio immateriale dell’umanità, in quanto arte capace di promuovere la pace, il dialogo tra le culture, la libertà di espressione e il rispetto per i diritti umani. In Italia, per la verità, gli appuntamenti, le iniziative e i festeggiamenti organizzati per questa importante ricorrenza non si concentrano nell’arco di ventiquattr’ore, ma sono in programma per tutto il mese di aprile e oltre, da Nord a Sud, dal Piemonte alla Sicilia: sono, infatti, decine – tra lezioni-concerto, jam session,...🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: BergamoJazz “segna il passo” e con una mostra celebra Gianni Bergamelli Leggi anche: Anaïs Drago porta al «Bergamo Jazz Festival» un jazz che sfida l’equilibrio