Inter le scelte in vista del Como | Bastoni a riposo Bonny scalpita
L'Inter si prepara per la sfida contro il Como con alcune variazioni nella formazione. Bastoni rimarrà in panchina, mentre Bonny si mostra desideroso di scendere in campo. Il difensore francese è pronto a tornare tra i titolari, dopo l’ultima presenza risalente all’8 marzo contro il Milan. La squadra si concentra sulle scelte in vista della partita, con l’obiettivo di mettere a punto la formazione migliore.
Nell’avvicinarsi a questo incrocio - venerdì scorso il Cagliari in campionato, domani il Como in Coppa Italia – lo staff dell’Inter ha da giorni pensato a un sistema di pesi e contrappesi offensivi: “Angelo” Bonny doveva vedere il solito Pio col vestito di vice-Lautaro in campionato, ma sapeva di giocare dall’inizio nella seconda sfida contro il Como. L’allenamento di stamattina sarà decisivo perché, a furia di scolorire nell’orizzonte nerazzurro, il francese ha ovviamente perso un po’ della forma che fu, ma l’idea è di mandarlo comunque in campo accanto al connazionale Thuram: la missione è prendersi la finale di Coppa e avvicinare i sogni di doblete.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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