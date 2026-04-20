L'Inter si prepara per la sfida contro il Como con alcune variazioni nella formazione. Bastoni rimarrà in panchina, mentre Bonny si mostra desideroso di scendere in campo. Il difensore francese è pronto a tornare tra i titolari, dopo l’ultima presenza risalente all’8 marzo contro il Milan. La squadra si concentra sulle scelte in vista della partita, con l’obiettivo di mettere a punto la formazione migliore.

Nell’avvicinarsi a questo incrocio - venerdì scorso il Cagliari in campionato, domani il Como in Coppa Italia – lo staff dell’Inter ha da giorni pensato a un sistema di pesi e contrappesi offensivi: “Angelo” Bonny doveva vedere il solito Pio col vestito di vice-Lautaro in campionato, ma sapeva di giocare dall’inizio nella seconda sfida contro il Como. L’allenamento di stamattina sarà decisivo perché, a furia di scolorire nell’orizzonte nerazzurro, il francese ha ovviamente perso un po’ della forma che fu, ma l’idea è di mandarlo comunque in campo accanto al connazionale Thuram: la missione è prendersi la finale di Coppa e avvicinare i sogni di doblete.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter, le scelte in vista del Como: Bastoni a riposo, Bonny scalpita

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