Convocati Como le scelte di Fabregas in vista dell’Inter | ecco la decisione finale su Ramon e Rodriguez

Il Como ha annunciato i giocatori convocati per la prossima partita contro l’Inter. Tra i nomi presenti ci sono Ramon e Rodriguez, che erano in dubbio nelle ultime ore. La decisione definitiva sulla loro partecipazione è stata presa dal tecnico Fabregas, che ha scelto di inserirli nella lista dei convocati. La formazione è ora pronta per affrontare la sfida in programma.

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