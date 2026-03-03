Il Como ci crede l'Inter no | semifinale di Coppa Italia congelata in attesa di San Siro

Il Como e l’Inter si preparano per la semifinale di Coppa Italia, con l’andata al Sinigaglia terminata sul punteggio di 0-0. La partita si è conclusa senza reti, mentre l’Inter ha optato per un turnover importante, considerando anche l’impegno in vista del derby. La sfida di ritorno a San Siro è ancora da programmare e il risultato rimane in equilibrio.

L'andata giocata al Sinigaglia si è chiusa sul risultato di 0-0. Chivu fa molto turnover pensando (anche) al derby. Lariani vicini al gol con Alex Valle, ma l'errore a pochi passi da Martinez è clamoroso. La qualificazione si decide al ritorno.