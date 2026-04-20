Inter Como le ultime novità su Bisseck e Zielinski e le condizioni di Bastoni

L'Inter si prepara alla semifinale di ritorno contro il Como con alcune novità in vista. Il tecnico ha deciso di schierare Zielinski dal primo minuto, mentre Bisseck sta completando il recupero dopo un infortunio. Restano invece ancora in dubbio le condizioni di Lautaro e Bastoni, con quest'ultimo che ha lavorato a parte negli ultimi giorni. La sfida si avvicina e le scelte dell'allenatore sono ancora in bilico.

di Lorenzo Vezzaro Inter Como: le scelte di Chivu per la semifinale di ritorno con Zielinski dal 1?, il recupero di Bisseck e i dubbi su Lautaro e Bastoni. Arrivano importanti novità da Appiano Gentile in vista del match di ritorno della semifinale. L’ Inter si gioca l’accesso alla finalissima di Coppa Italia contro la squadra di Cesc Fabregas, in un match dove tutto è ancora aperto dopo lo 0-0 dell’andata maturato allo stadio Sinigaglia. Il tecnico nerazzurro dovrà però fare i conti con alcune assenze pesanti e gestire le energie della rosa. Infermeria: Lautaro out, Bastoni verso la panchina. Sky Sport ha riportato gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni fisiche del gruppo.🔗 Leggi su Internews24.com

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