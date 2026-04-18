Allenamento Inter novità sulle condizioni di Bisseck Lautaro e Bastoni

Nell'allenamento odierno dell'Inter sono state rilevate novità riguardo alle condizioni di Bisseck, Lautaro e Bastoni. La sessione ha visto i giocatori coinvolti in esercizi specifici, mentre le valutazioni sui loro stati di salute sono ancora in corso. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata finora in merito ai tempi di recupero o alle possibili assenze. I dettagli aggiornati saranno comunicati nelle prossime ore dall club.

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