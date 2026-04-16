Nella giornata di oggi si è tenuta una conferenza stampa con l’allenatore della squadra in vista della partita contro i rossoblù, in programma per la 33ª giornata di campionato. Sono stati aggiornati gli aggiornamenti sulle convocazioni dei giocatori, tra cui Bastoni, Lautaro e Bisseck, con alcune assenze e rientri ufficializzati. La partita si avvicina e l’attenzione si concentra sulle scelte del tecnico e sulle condizioni dei giocatori.

Consueto appuntamento con la conferenza stampa pre-partita per Cristian Chivu, che ha affrontato tanti temi di grande interesse per i fantallenatori alla vigilia del match che la sua Inter affronterà contro il Cagliari (venerdì 17 aprile, ore 20.45). Tra questi: la convocazione di Bastoni e le condizioni degli infortunati Lautaro Martinez e Bisseck. "Ha un problema fisico, si porta dietro un fastidio che non lo fa stare al 100%. In un mese si è allenato poco, ma noi abbiamo soltanto ringraziarlo per quanto fatto. Domani non sarà convocato, resterà fuori per riprendersi dal problema alla caviglia e, nel mentre, farà anche qualcosa per migliorare ulteriormente l'attuale forma atletica".🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter, le ultime sulla convocazione di Bastoni e i rientri di Lautaro e Bisseck

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