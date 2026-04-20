Inter-Como | dove vederla in chiaro orario e formazioni ufficiali della semifinale di Coppa Italia

L'incontro tra Inter e Como si svolge questa sera a San Siro, nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Dopo le due vittorie consecutive dei nerazzurri in campionato contro i lombardi, le formazioni ufficiali sono state annunciate e l’orario di inizio è stato confermato. Tra i giocatori in campo, Fabregas cerca di ottenere una rivincita contro Chivu, coinvolto in questa sfida decisiva. La partita sarà trasmessa in chiaro.

Inter-Como, atto quarto. Dopo le due vittorie dei nerazzurri in campionato contro i lariani, Fabregas cerca la sua rivincita su Chivu a San Siro nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Si riparte dallo 0-0 sterile dell'andata, anche se in mezzo c'è stato un entusiasmante 4-3 dei nerazzurri proprio sul campo del Como in campionato, che ha dato diverse indicazioni su quello che potremmo aspettarci martedì, nel match che mette in palio la finale della Coppa Italia Frecciarossa contro una tra Atalanta e Lazio.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Inter-Como: dove vederla (in chiaro), orario e formazioni ufficiali della semifinale di Coppa Italia Notizie correlate Leggi anche: Coppa Italia: stasera semifinale Inter-Como. Dove vederla in chiaro. Formazioni Inter-Como oggi in Coppa Italia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv in chiaroTorna in campo oggi 21 aprile l’Inter capolista di Cristian Chivu, che ospita il Como di Fabregas a San Siro nella semifinale di ritorno di Coppa... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Como-Inter, orari e dove vederla in TV; Como-Inter, Sky o Dazn? Dove vederla in streaming e in tv; Inter-Como: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro); Como Inter in tv e streaming: dove vedere la partita. Inter Como streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Coppa ItaliaInter Como streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Coppa Italia in programma stasera, martedì 21 aprile 2026, alle ore 21 ... tpi.it Inter-Como stasera in TV: dove vederla, formazioni e chi passa il turno di Coppa ItaliaA San Siro si riparte dallo 0-0 dell'andata. L'Inter si affida a Thuram ed Esposito per trovare il gol qualificazione. Il Como di Fàbregas sogna l'impresa con Nico Paz e Douvikas. movieplayer.it Inter-Como: chi conquista la finale di Coppa Italia - facebook.com facebook Inter-Como: chi conquista la finale di Coppa Italia x.com