Nella serata del 21 aprile 2026 alle ore 21, l’Inter affronta il Como nella semifinale di ritorno della Coppa Italia. La squadra milanese cerca di qualificarsi per la finale, dopo aver ormai concluso la corsa allo scudetto. La partita si svolge in un clima di attesa, con le formazioni pronte a scendere in campo per ottenere il passaggio del turno.

Archiviato praticamente il discorso scudetto, l’Inter prova ora a centrare anche la finale di Coppa Italia. Per farlo i nerazzurri devono avere la meglio sul Como e la semifinale di ritorno, che giocano in casa a San Siro dopo lo 0-0 dell’andata al Sinigaglia. È ottimismo per la squadra di Chivu che si è ripresa. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Inter-Como (Coppa Italia, 21-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Notizie correlate

Inter-Torino (Coppa Italia, 04-02-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiIl primo quarto di finale di Coppa Italia si gioca mercoledì sera a San Siro e vede protagoniste Inter e Torino.

Inter-Torino (Coppa Italia, 04-02-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Non segnano entrambeIl primo quarto di finale di Coppa Italia si gioca mercoledì sera a San Siro e vede protagoniste Inter e Torino.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Dove vedere Inter-Como di Coppa Italia in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Coppa Italia, Inter: Chivu contro il Como recupera Bisseck e spera in Bastoni; Como-Inter, Sky o Dazn? Dove vederla in streaming e in tv; Como-Inter 3-4, rimonta nerazzurra con Thuram e Dumfries.

Inter-Como: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Coppa ItaliaL'Inter riceve il Como a San Siro per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. La sfida di andata in casa della squadra di Fabregas è terminata 0-0. Chi passa il turno volerà in finale e sfiderà la v ... tuttosport.com

Coppa Italia, probabili formazioni Inter-Como: fuori Lautaro, subito Bisseck?Battuto anche il Cagliari, lo scudetto è ormai ad un passo e allora l’ Inter si concentra sull’altro grande obiettivo di questo fine stagione: la Coppa Italia. Sulla strada per la finale, il Como di ... passioneinter.com

Coppa Italia, ecco le designazioni arbitrali per Inter-Como e Atalanta-Lazio! - facebook.com facebook

GdS - #Inter-Como, Chivu gioca la carta Bonny: vigilia decisiva per il francese. E per Bastoni... x.com