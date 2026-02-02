Inter-Torino Coppa Italia 04-02-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Questa sera a San Siro si gioca il primo quarto di finale di Coppa Italia tra Inter e Torino. La partita inizia alle 21 e sarà un’occasione importante per entrambe le squadre di avanzare nel torneo. Le formazioni sono pronte, i tifosi sono già in fermento e gli scommettitori sono curiosi di scoprire chi avrà la meglio.

Il primo quarto di finale di Coppa Italia si gioca mercoledì sera a San Siro e vede protagoniste Inter e Torino. I nerazzurri si presentano con tante certezze dopo l'ennesima vittoria in campionato contro la Cremonese. La fuga in campionato e i playoff di Champions non saziano però gli uomini di Cristian Chivu che, dopo.

