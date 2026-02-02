Inter-Torino Coppa Italia 04-02-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Non segnano entrambe
Questa sera alle 21 a San Siro si gioca il primo quarto di finale di Coppa Italia tra Inter e Torino. Le due squadre scendono in campo senza aver segnato nei loro ultimi incontri, e molti aspettano di vedere quale delle due troverà la via del gol per prima. La partita promette gara aperta e combattuta, con entrambe pronte a mettere in difficoltà l’avversario.
Il primo quarto di finale di Coppa Italia si gioca mercoledì sera a San Siro e vede protagoniste Inter e Torino. I nerazzurri si presentano con tante certezze dopo l’ennesima vittoria in campionato contro la Cremonese. La fuga in campionato e i playoff di Champions non saziano però gli uomini di Cristian Chivu che, dopo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Approfondimenti su Inter Torino
