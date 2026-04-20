L’Inter di Chivu si prepara a sfidare il Como domani sera in finale di Coppa Italia, con l’obiettivo di portare a casa il trofeo. La partita si giocherà allo stadio di San Siro, che si sta allestendo per una serata di grande attesa e tifosi pronti a sostenere la squadra. La sfida rappresenta l’ultima occasione per l’Inter di completare un percorso stagionale di successo.

L’Inter di Chivu punta a completare l’opera stagionale domani sera, cercando la conquista della Coppa Italia contro il Como in un San Siro che si prepara a una nuova notte di euforia. Mentre lo scudetto sembra ormai una questione di tempi tecnici tra la giornata 35 e la sfida casalinga contro il Verona al turno 37, il traguardo del Double è la priorità immediata per i nerazzurri. La strategia di Chivu e il peso della storia nerazzurra. Il tecnico attuale, figura centrale di questo percorso, cerca di emulare l’impresa di Mourinho nel 2010, unico allenatore nella storia del club ad aver siglato l’accoppiata campionato-coppa nello stesso anno solare.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Inter, Chivu sfida il Como per il Double: l’impresa di Mourinho è vicina

Notizie correlate

Chivu sfida le critiche: l’eco di Mourinho accende il nerazzurroA Milano, la conferenza stampa che precede il prossimo impegno di campionato contro il Cagliari ha acceso un dibattito che va ben oltre la semplice...

Leggi anche: Inter, il titolo può attendere. Ora Chivu punta al Double

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Inter, Chivu può superare il suo mentore Capello: la prossima sfida sarà…; Como-Inter, sfida d'alta quota anche per Fabregas e Chivu. Ma i due non speculano: le strategie; Inter, Chivu alla vigilia della sfida con il Cagliari: Posso essere tutto, ma non un fesso; Inter-Cagliari, le probabili formazioni: 4 assenze per Chivu, scelto il partner di Thuram.

Inter, Marotta: Rinnovo per Chivu? Ha già un anno di contratto. Palestra ci piace ma...Giuseppe Marotta, presidente e amministratore delegato dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Cagliari.. tuttomercatoweb.com

Inter, il titolo può attendere. Ora Chivu punta al doubleNel 2010 era uno degli eroi di Mourinho, l'unico tecnico nerazzurro a centrare l'accoppiata campionato-Coppa ... msn.com

#Inter a caccia del fattore 'D', #Palestra può portare a Milano i dribbling che mancano a Chivu x.com

Vi ricordate questa vittoria in rimonta dell’Inter Campionato story facebook