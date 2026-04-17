In vista della partita contro il Cagliari, il tecnico nerazzurro ha parlato in conferenza stampa, rispondendo alle critiche arrivate nelle ultime settimane. Durante l'incontro, ha fatto riferimento a un paragone con un periodo passato della squadra, richiamando l'attenzione su un momento di successo recente. La sua dichiarazione ha riacceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori, coinvolgendo anche l'eco delle parole di un ex allenatore.

A Milano, la conferenza stampa che precede il prossimo impegno di campionato contro il Cagliari ha acceso un dibattito che va ben oltre la semplice tattica, riportando alla luce un parallelismo iconico tra l’attuale guida tecnica nerazzurra e uno dei momenti più alti della storia recente del club. Cristian Chivu, affrontando le critiche legate alla sua gestione, ha risposto con fermezza alle voci che, sin dall’inizio della stagione, avevano ipotizzato un suo esonero precoce a causa della scarsa esperienza sul banco. Il tecnico ha voluto chiarire la propria posizione dichiarando di poter essere molte cose, ma certamente non un ingenuo. L’eco di una sfida verbale tra generazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Chivu sfida le critiche: l’eco di Mourinho accende il nerazzurro

CHIVU, CHE BORDATE CONTRO MOURINHO: DOPPIA RISPOSTA AL VELENO

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