Amici 25 è caccia al nome del quarto giudice e spunta l’ipotesi Amadeus

La giuria del serale di 'Amici 25' si sta completando e nelle ultime ore circolano diverse indiscrezioni sul possibile quarto giudice. Tra le ipotesi più chiacchierate c’è quella che vede coinvolto Amadeus, conduttore e volto noto della televisione italiana. Al momento, non ci sono conferme ufficiali e le discussioni continuano tra gli addetti ai lavori e gli appassionati.

(Adnkronos) – La giuria del serale di 'Amici 25' è quasi al completo. Dopo l'ufficializzazione di Gigi D'Alessio, annunciato ieri direttamente da Maria De Filippi, un video sui canali social del programma ha confermato altri due nomi: Cristiano Malgioglio ed Elena D'Amario, già nella giuria dell’anno scorso. A svelarli è stato Alessandro Cattelan, che ha poi alimentato il mistero su un quarto componente. "Manca il quarto, che vi giuro non sono io", ha detto il conduttore mostrando un nuovo indizio, uno zaino, che ha subito scatenato il toto-nomi. Secondo indiscrezioni sempre più insistenti, il quarto giudice del serale sarebbe Amadeus. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Articoli correlati

Leggi anche: Rivoluzione nel serale di ‘Amici’, i giudici saranno 4 e sui social è caccia al nome

Anticipazioni Amici del 25 gennaio: Nina Zilli giudice di puntata, assente un’allievaLa domenica pomeriggio di Canale 5 vuol dire una sola cosa: Amici di Maria De Filippi.

Approfondimenti e contenuti su Amici 25 è caccia al nome del quarto...

Temi più discussi: Rivoluzione nel serale di 'Amici', i giudici saranno 4 e sui social è caccia al nome; Amici 25, chi sono i quattro giudici del Serale; Amici 25, notizia bomba: i giudici del serale saranno 4, è caccia ai nomi; Rivoluzione nel serale di 'Amici', i giudici saranno 4 e sui social è caccia al nome.

Amici 25, chi sono i quattro giudici del SeralePer la venticinquesima edizione Amici avrà ben quattro giudici: Alessandro Cattelan, Gigi D’Alessio, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio ... dilei.it

Amici 25, notizia bomba: i giudici del serale saranno 4, è caccia ai nomiCosa c'entra SpongeBob con la nuova giuria di Amici 25? Svelati i 4 indizi social che confermano la rivoluzione del Serale: ecco chi sono i nomi famosi ... skuola.net

In trasmissione le testimonianze degli amici più vicini alla showgirl, tra riservatezza e desiderio di maternità. - facebook.com facebook

Marco #Giallini ha ricevuto al visita degli amici in ospedale ad #Aosta. E loro hanno raccontato come è caduto: "Gli è saltato addosso un cane". x.com