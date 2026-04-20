Bastoni Barcellona nuovi aggiornamenti! Catalani in pressing E spuntano due contropartite a sorpresa

Sul fronte del mercato, le trattative tra il Barcellona e l’entourage di un calciatore continuano. Il club catalano ha avanzato due proposte di scambio, entrambe differenti da una precedente offerta. La società spagnola è in pressing per concludere la trattativa, mentre nel frattempo sono emersi dettagli sui dettagli delle contropartite proposte. Nessuna ufficialità ancora sui nomi coinvolti o sui termini delle operazioni.

di Alberto Petrosilli Bastoni Barcellona, continuano i dialoghi tra le parti: i catalani propongono due contropartite diverse da Fort. I dettagli. L’ Inter deve respingere i continui assalti spagnoli per uno dei suoi pezzi pregiati. Mentre la squadra si concentra sul blindare il 21° scudetto e sulla semifinale di Coppa Italia, il quotidiano Sport rilancia con forza la candidatura di Alessandro Bastoni per la difesa del Barcellona, orfana di Iñigo Martínez. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Bastoni-Barcellona, si gettano le basi: «”Il difensore vuole i blaugrana, l’Inter chiede 70 milioni”». La trattativa”». Secondo la stampa catalana, sebbene i contatti siano ancora in una fase embrionale, la volontà del giocatore di cambiare aria per competere ai massimi livelli europei potrebbe pesare enormemente.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bastoni Barcellona, nuovi aggiornamenti! Catalani in pressing. E spuntano due contropartite a sorpresa Notizie correlate Mercato Inter, Barcellona in pressing su Bastoni: possibili contropartite! La situazioneMercato Inter, Barcellona in pressing su Bastoni: possibili contropartite! La situazione Mercato Inter, quattro top club su Bastoni! In caso di... Bastoni-Barcellona, le contropartite per l’Inter: due nomi clamorosiUn big blaugrana per abbassare di molto il prezzo del difensore nerazzurro Il Barcellona fa sul serio per Bastoni, con l’Inter che potrebbe... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Pausa Bastoni, out col Cagliari. E intanto il Barça cambia strategia: offre un talento del 2006; Inter-Barcellona, primi contatti per Bastoni: si parla della struttura dell'operazione; Bastoni al Barcellona? Da tifoso dell'Inter è una mer**, ma...: Fontecchio a sorpresa; Bastoni, il Barcellona fantasma e lo scudo dell'Inter: la verità dietro la retromarcia spagnola. Non solo Bastoni: anche Palestra piace al Barcellona. E in Spagna riprendono le parole di Gasperini...Secondo la stampa spagnola l'esterno, attialmente in prestito al Cagliari, sarebbe finito nel mirino dei blaugrana. Intanto il difenore dell'Inter aspetta solo una chiamata ... corrieredellosport.it Bastoni Barcellona, dalla Spagna sicuri: il difensore dell’Inter ha deciso! La palla ora passa a Flick: il punto sulla trattativa per l’azzurroBastoni Barcellona, dalla Spagna sicuri: il difensore dell'Inter ha deciso! La palla ora passa a Flick: il punto sulla trattativa per l'azzurro ... calcionews24.com Resa Sport: “Altro che 50 mln, quanto costa Bastoni. Barcellona offre un talento e non è Fort” x.com Mundo Deportivo - Bastoni ha deciso: Barcellona o...Inter! Ma Flick deve ancora... - facebook.com facebook