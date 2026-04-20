Inter Ausilio su Bastoni | Chi lo vuole non parli ma faccia offerta

L'Inter ha fatto sapere che chi desidera acquistare il difensore centrale, attualmente in prestito, deve presentare un'offerta concreta senza discutere pubblicamente. La dichiarazione arriva in un momento di mercato in cui si parla molto di un possibile addio di Bastoni alla squadra nerazzurra. La società non ha confermato né smentito ufficialmente eventuali trattative in corso, mantenendo un tono deciso sulla trasparenza delle operazioni.

(Adnkronos) – Alessandro Bastoni lascerà l'Inter nel prossimo mercato? Oggi, lunedì 20 aprile, il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio ha parlato del futuro del difensore nerazzurro, al centro della bufera prima per la simulazione che ha portato al secondo giallo, e alla conseguente espulsione, di Kalulu in Inter-Juventus e poi per il cartellino rosso rimediato. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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