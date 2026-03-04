Inter assalto a Bastoni | ecco chi lo vuole a tutti i costi

L'Inter sta vivendo una stagione caratterizzata da alti e bassi, con una rosa che suscita l'interesse di diversi club esteri. Tra i nomi che circolano, Bastoni è al centro di attenzioni e discussioni. La situazione si sviluppa in un clima di incertezza, mentre le trattative e le voci di mercato continuano a muoversi senza sosta.

L’ Inter procede tra slanci e frenate in una stagione altalenante, ma il valore della rosa non passa inosservato oltre confine. Due, in particolare, i profili che stanno accendendo l’interesse dei grandi club europei: Francesco Pio Esposito e Alessandro Bastoni. Il nome più caldo è quello del giovane attaccante, protagonista di un’annata che ha sorpreso anche gli osservatori più esigenti. Alla prima vera esperienza in nerazzurro, Esposito ha mostrato personalità, qualità tecniche e senso del gol, attirando attenzioni importanti. ge:kolumbus:liberoquotidiano:46576706 Tra le società più interessate ci sarebbe l’ Arsenal. Dopo il confronto di Champions League del 20 gennaio, il tecnico Mikel Arteta avrebbe chiesto al direttore sportivo Andrea Berta di approfondire la situazione con il club milanese. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Alessandro Bastoni sommerso di fischi al Via del Mare durante Lecce-Inter #bastoni

