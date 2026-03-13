Calciomercato Inter LIVE | il Barcellona spinge per Bastoni menter Ausilio delinea la rivoluzione estiva

Sul calciomercato dell’Inter si susseguono aggiornamenti in tempo reale. Il Barcellona ha manifestato interesse per Bastoni, mentre il direttore sportivo ha delineato le mosse per la prossima sessione estiva. Sono in corso trattative, incontri e negoziati che coinvolgono diversi giocatori e club, con alcune operazioni già concluse e altre ancora in fase di definizione. Tutte le novità vengono riportate in diretta.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – VENERDI’ 13 MARZO. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: il Barcellona spinge per Bastoni, menter Ausilio delinea la rivoluzione estiva Articoli correlati Calciomercato Inter LIVE: Marcus Thuram resta in nerazzurro, Marotta e Ausilio preparano la rivoluzione estivadi Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Calciomercato Inter, piovono conferme: Marotta e Ausilio preparano la rivoluzione estiva! I nomidi Redazione Inter News 24Calciomercato Inter, arrivano importanti conferme sulla possibile rivoluzione estiva di Marotta e Ausilio: i nomi L’Inter... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Calciomercato Inter Temi più discussi: Inter tra derby e futuro: da Vicario a Diaby, ecco la rivoluzione estiva di mercato. Tutti i nomi; Inter-Atalanta: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni; Tutti i derby di calciomercato tra Inter e Milan; Inter Under 23-Albinoleffe: formazioni, dove vederla in tv e streaming. Calciomercato, un giocatore gela l’Inter: Zero virgola zeroAnnuncio di calciomercato Inter da parte di Mile Svilar: Voci influiscono zero, penso solo al presente con la Roma ... interlive.it Calciomercato Inter, fake news per un errore di traduzioneFake news di mercato dell'Inter: i nerazzurri non stanno seguendo Araujo del Barcellona, ma hanno mollato la pista ... interlive.it #Atalanta: Ederson recuperato per l'Inter, la scelta su De Ketelaere e Raspadori calciomercato.com/liste/atalanta… x.com #Calciomercato #Juve Sfida all'#Inter per questi calciatori - facebook.com facebook