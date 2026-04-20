L’Inter si avvicina al tricolore con un vantaggio di dodici punti sul Napoli e sul Milan, a cinque giornate dalla fine del campionato. Dopo aver vinto 3-0 contro il Cagliari, la squadra ha consolidato la sua posizione in classifica. Napoli e Milan restano a distanza, mentre l’Inter mantiene il vantaggio che potrebbe garantirle il titolo. La corsa allo scudetto si fa sempre più incerta.

Con un vantaggio di dodici punti sul Napoli e sul Milan a soli cinque dalla conclusione del campionato, l’Inter ha messo un punto fondamentale sulla gestione del distacco dopo il successo per 3-0 contro il Cagliari. La squadra di Conte ha sfruttato anche lo scivolone azzurro in casa contro la Lazio, mentre i rossoneri di Allegri hanno ripreso fiato con la vittoria per 1-0 a Verona, agganciando la seconda posizione. I numeri della trentaduesima giornata delineano una gerarchia chiara: i nerazzurri guidano la corsa con 78 punti, avendo segnato ben 78 reti e subito solo 29. Il Napoli, pur restando in scia, si trova fermo a 66 punti a causa della sconfitta casalinga per 0-2 contro la Lazio, con una difesa che ha subito 33 gol.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Inter a un passo dal tricolore: il distacco che gela Napoli e Milan

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