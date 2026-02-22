Milan che tonfo | il Parma gela San Siro e l’Inter vola a + 10

Il Milan ha subìto una sconfitta contro il Parma, che ha sorpreso i tifosi con un gol decisivo di Troilo, prima annullato e poi convalidato dopo il controllo al VAR. La squadra di Pioli non è riuscita a reagire, rimanendo ferma a zero punti e mantenendo un divario di dieci lunghezze dall’Inter. La delusione si fa sentire tra i supporter, mentre i giocatori cercano di capire cosa sia mancato per evitare questa battuta d’arresto.

Il Milan si pianta sui pedali: contro il Parma rimane al palo (di Leao), incassa l’incornata di Troilo (annullata e poi convalidata dopo revisione al Var), resta inchiodato a -10 dall’Inter, salutando di fatto il sogno scudetto, sempre “soffocato” da Massimiliano Allegri. Quanto meno, il margine Champions, visto il ko della Juventus, resta consistente: +8. Si ferma a 24 la striscia di risultati utili, la seconda più importante nella storia del Diavolo: a braccetto con la squadra del 19501951 e dei tempi del Gre-No-Li, alle spalle soltanto del Milan degli invincibili guidato da Fabio Capello nel 19901991. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Milan, che tonfo! Il Parma vince a San Siro, decide un gol di Troilo: l’Inter scappa a +10Il Milan subisce una sconfitta sorprendente contro il Parma, che segna il gol decisivo di Troilo al 75°.

Serie A, il Milan cade 0-1 a San Siro contro il Parma: rossoneri a -10 dall’InterIl Milan perde 0-1 contro il Parma a San Siro a causa di un gol arrivato nel secondo tempo.

Live PARMA-MILAN - SERIE A

