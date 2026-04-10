Tonali-Inter l’annuncio che gela il Milan

Sandro Tonali potrebbe lasciare il Newcastle dopo tre stagioni e tornare in Italia. La sua possibile cessione è al centro delle cronache di mercato, con il centrocampista della nazionale italiana nel mirino di diverse società. L’operazione potrebbe influenzare il mercato del Milan, che ha avuto un ruolo importante nella carriera del giocatore. L’annuncio di questa possibile trasferimento ha generato molte discussioni tra gli appassionati.

Sandro Tonali sarà uno degli uomini mercato in vista della prossima stagione con il centrocampista della nazionale italiana che potrebbe salutare il Newcastle dopo tre stagioni. Futuro Tonali, annuncio sull’Inter (Ansa Foto) – calciomercato.it Calciatore di livello internazionale, il classe 2000 è finito sul taccuino di tutte le big europee che potrebbero strapparlo al Newcastle soprattutto nel caso in cui i bianconeri non dovessero centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Tifoso del Milan sin da bambino, Sandro Tonali è rimasto molto legato alla squadra rossonera, così come i tifosi hanno mantenuto un forte legame con l’ex Brescia, sperando che un giorno possa decidere di tornare in Serie A per giocare di nuovo con il Milan. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Tonali-Inter, l’annuncio che gela il Milan Camarda-Inter, l’annuncio gela i tifosi del MilanIn occasione dell’evento “Disegna con i calciatori” della Panini, il centravanti classe 2008 ha parlato del suo futuro, non chiudendo di fatto le... Milan-Gila, arriva l’annuncio che gela i rossoneri: “Nessun contatto”Nella giornata di oggi si è parlato di un possibile accordo tra Milan e Lazio per Gila con il difensore spagnolo verso i rossoneri in estate per una... Argomenti più discussi: Di Canio versione Premier: Alla Nazionale serve uno come Conte. Non rinnoverei Leao. Inter, prendi Tonali; Sandro Tonali inizia a pagare l'esclusione dell'Italia, per Bastoni cessione Inter inevitabile; Dall'esclusione del blocco Inter al cambio modulo: come può cambiare l'Italia con Roberto Mancini; Italia, da chi si riparte? Poche certezze (ma anche pochissime alternative). Sandro Tonali inizia a pagare l'esclusione dell'Italia, per Bastoni cessione Inter inevitabileIl centrocampista azzurro Sandro Tonali non viene menzionato da Rio Ferdinand e sembra ci sia meno clamore in chiave Manchester United, Bastoni in discesa libera ... sport.virgilio.it Cosa fareste se Tonali andassi all’Inter - facebook.com facebook Di Canio: "I'd see Tonali doing well at Inter: our best movement player by far" Don't feed the trolls. x.com