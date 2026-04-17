Accesso alle classi di concorso | perchè mettersi in regola con i requisiti ministeriali e come farlo con l’Università Link

L'accesso alle classi di concorso e la permanenza nelle graduatorie scolastiche sono soggetti a requisiti stabiliti dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Per mettersi in regola con queste norme, molti candidati si affidano a percorsi di formazione universitaria specifici. L'Università Link offre corsi e supporto per aiutare gli aspiranti insegnanti a ottenere i titoli necessari e rispettare le procedure richieste dalla normativa vigente.

L’accesso alle classi di concorso e la permanenza nelle graduatorie scolastiche sono oggi regolati da requisiti, stabiliti dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, sempre più puntuali. In questo quadro la corretta integrazione dei CFU previsti dalla normativa vigente rappresenta una condizione imprescindibile per insegnare, per evitare esclusioni dalle graduatorie e per pianificare con consapevolezza il. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Classe di Concorso A40: requisiti d’accesso, CFU e integrazioni. Come completare il profilo con l’Università LinkPer accedere alla classe di concorso A 40 – Scienze e Tecnologie Elettriche ed Elettroniche, è richiesto un titolo di studio specifico, seguito dai... Accesso in GPS con riserva: percorsi abilitanti 30 CFU ex art. 13 con l’Università LinkProseguono, con l’Università degli Studi Link, le opportunità per i docenti che intendono abilitarsi e ampliare così le proprie prospettive... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Accesso alle classi di concorso: perchè mettersi in regola con i requisiti ministeriali e come farlo con l'Università Link; Concorso TFA Sostegno 2026: quando uscirà e cosa sappiamo sul XI Ciclo atteso entro giugno da oltre 30mila posti. Abilitazione docenti, boom di richieste all’Università Link per il percorso formativo da 30 CFU(Adnkronos) - Le prove finali si svolgeranno a Roma, Napoli, Catania e Città di Castello. Si parte il 9 marzo 29 febbraio 2024. Un vero boom di richieste di iscrizione. Sono già più di mille le ... notizie.tiscali.it Professioni sanitarie in crisi di appeal: ristagna la domanda di accesso alle universitàDalla rilevazione dei dati delle Università emerge un lieve aumento delle domande di ammissione sul totale dei 23 Corsi di Laurea da 64.139 dello scorso anno a 64.260, pari al +0,2% che è diverso dal ... ilsole24ore.com Università Lum, al via nuovo corso di laurea in Ingegneria biomedica Link articolo nel primo commento - facebook.com facebook EmbaCuba_Italia ha visitato l’Università degli Studi Link Campus , dove si è tenuto un incontro con la Dott.ssa Ilaria Braconi, Relazioni Esterne. Sono state esaminate opportunità di collaborazione accademica con università cubane. x.com