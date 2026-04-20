Intagli di carta nodi e danze | la magia della cultura cinese in piazza a Gandino

Sabato 18 aprile a Gandino si è svolto l’evento intitolato “Magica Cina”, che ha attirato numerosi partecipanti di tutte le età. La manifestazione ha proposto diverse attività legate alla cultura cinese, tra cui intagli di carta, laboratori sui nodi e spettacoli di danza. La piazza principale si è riempita di persone interessate a scoprire aspetti tradizionali di questa cultura.

Grande partecipazione sabato 18 aprile a Gandino per l’evento “ Magica Cina ”, dedicato alla cultura e alla tradizione cinesi, che ha visto coinvolta una nutrita folla di bambini e adulti.Tutti si sono cimentati con curiosità ed entusiasmo nelle arti della scrittura di logogrammi con pennelli e inchiostro su graziosi segnalibri, sotto l’attenta guida di insegnanti della Scuola Cinese di Bergamo e di allievi ormai esperti. Negli altri laboratori sono state proposte altre accattivanti attività: il complesso nodo cinese ammirando la destrezza degli istruttori; gli intagli di carta cinesi, con speciali pennini che hanno garantito soddisfazione a...🔗 Leggi su Bergamonews.it

Notizie correlate

Carta della Cultura Giovani e Carta del Merito: dal 31 gennaio al via la seconda edizione. A chi spettanoIl Ministero della Cultura ha annunciato la seconda edizione delle due misure rivolte agli under 18 e ai diplomati con 100 o 100 e lode.

Leggi anche: Settimana della Carta: flash mob creativo in piazza della Libertà per la PaperWeek

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: A Gandino arriva la Magica Cina: un sabato tra musica e saperi d’Oriente; La Magica Cina sabato a Gandino: viaggio nel cuore dell’Oriente; Gandino si tinge di Oriente | laboratori e danza tra i colori della Cina.

Intagli di carta, nodi e danze: la magia della cultura cinese in piazza a GandinoTra draghi danzanti e sapori orientali, Gandino si è immersa nella magia della cultura cinese in un evento partecipato tra tradizioni millenarie e solidarietà Grande partecipazione sabato 18 aprile a ... bergamonews.it

Papercutting: scopri la meravigliosa arte della carta intagliata e le migliori idee da cui trarre ispirazionePpercutting, l’arte dell’intaglio della carta è una tecnica artistica unica nel suo genere, grazie alla quale è possibile dare vita ad autentici capolavori, molto utilizzata anche per realizzare ... greenme.it

Fin dalla sua origine, Friul Intagli unisce una doppia vocazione: quella di un territorio a forte propensione mobiliera e quella decisamente innovativa di Inaco Maccan che nel 1968, con la sua prima azienda, mette a punto la sua visione: trasformare lo standard facebook