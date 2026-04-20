Insonnia | proposta legge per cure e tutele ai lavoratori

Un deputato ha presentato a Montecitorio una proposta di legge che mira a offrire cure mediche e tutele lavorative alle persone affette da insonnia cronica. Si tratta di un disturbo che interessa milioni di cittadini nel paese, e la proposta si concentra sulla tutela dei diritti e sulla possibilità di accedere a trattamenti specifici. La discussione sulla proposta è prevista nelle prossime settimane.

L'onorevole Patriarca ha presentato a Montecitorio una proposta di legge volta a garantire tutele mediche e lavorative ai cittadini affetti da insonnia cronica, un disturbo che colpisce milioni di persone in Italia. Il provvedimento C. 2872 punta a inserire ufficialmente questa patologia nei Livelli Essenziali di Assistenza e a creare percorsi di cura specifici soffre di deficit del sonno prolungato. La proposta è stata depositata il 10 aprile 2026 presso la Camera dei deputati, con un annuncio .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Insonnia: proposta legge per cure e tutele ai lavoratori Notizie correlate Leggi anche: Rider, il Pd avanza una proposta per garantire più tutele ai lavoratori del delivery e servizi dedicati Campania, nuova proposta di legge sul caregiver familiare: diritti e tuteleLa proposta di legge regionale “Prendersi cura di chi si prende cura” introduce card del caregiver, sostegni economici, rete di servizi e tutele per... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Insonnia per 13 milioni di italiani, arriva una proposta di legge per quella cronica; La proposta di legge per riconoscere l’insonnia cronica come malattia; Insonnia cronica: serve una legge per riconoscerla come patologia prioritaria; Insonnia cronica, ne soffre 1 italiano su 10. Depositata una legge per riconoscerla come patologia prioritaria. Insonnia cronica: presentata una legge in Parlamento per riconoscerla come patologia invalidanteUna proposta di legge depositata alla Camera il 10 aprile 2026 chiede di riconoscere l'insonnia cronica come patologia invalidante, inserirla nei LEA e istituire un Osservatorio nazionale. greenme.it Insonnia per 13 milioni di italiani, ma il 40% è senza diagnosi e cureL'insonnia colpisce 13,4 milioni di italiani, soprattutto donne, con conseguenze che vanno da malattie neurologiche e cardiovascolari all'aumento di incidenti. Ma solo il 40% dei pazienti riceve una d ... repubblica.it Su La Verità di oggi: #techneck #sedentarietà e #insonnia da #smartphone e come evitarli facebook #dimartedi Elsa Fornero sul momento di Meloni: "Forse soffre di insonnia...". x.com