Rider il Pd avanza una proposta per garantire più tutele ai lavoratori del delivery e servizi dedicati

Il Partito Democratico ha presentato una proposta per migliorare le condizioni di lavoro dei rider e dei lavoratori del settore delivery. I consiglieri Enrico Segala e Matteo Proto hanno preso atto delle comunicazioni dell’amministrazione comunale, che riconoscono la complessità del settore e l’esigenza di trovare soluzioni condivise con tutti gli attori coinvolti. La discussione riguarda principalmente le tutele e le modalità di regolamentazione del settore.

Tutela dei lavoratori della consegna a domicilio. I consiglieri Enrico Segala e Matteo Proto (Pd), preso atto delle comunicazioni dell’amministrazione comunale che riconoscono la complessità del settore e la necessità di individuare soluzioni condivise con tutti i soggetti coinvolti, comprese le piattaforme digitali che organizzano il servizio di consegna, hanno chiesto di avviare un tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali, le piattaforme di delivery e gli altri soggetti interessati per affrontare il tema delle condizioni di lavoro dei rider nel territorio comunale. FerraraToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Rider, il Pd avanza una proposta per garantire più tutele ai lavoratori del delivery e servizi dedicati Articoli correlati Il contratto Ugl ha dato tutele ai rider. A Bombardieri dico: bisogna ascoltare i lavoratori, non imporre modelli ideologiciGentile direttore, in merito alle dichiarazioni del segretario generale della Uil, Luigi Bombardieri, sul contratto dei rider sottoscritto da Ugl... Interruzione volontaria di gravidanza, la proposta di legge del Patto per l'Abruzzo per garantire diritti, sicurezza clinica e pari accesso ai serviziGarantire un diritto previsto dalla legge e un servizio che fa parte a pieno titolo dei Livelli Essenziali di Assistenza. Accuse di caporalato a Deliveroo per rider sfruttati