Insieme per Jonas sport e solidarietà riaccendono il campo comunale di San Pietro Vernotico

Al campo sportivo comunale di San Pietro Vernotico si sono svolti eventi dedicati allo sport e alla solidarietà. L’iniziativa ha coinvolto numerosi partecipanti e pubblico, con momenti dedicati alla raccolta fondi e all’attività sportiva. La giornata ha visto la presenza di diverse associazioni e gruppi locali, tutti impegnati a sostenere una causa benefica legata alla comunità. La manifestazione si è conclusa con un coinvolgente momento di condivisione.

SAN PIETRO VERNOTICO - Sport e solidarietà trionfano al campo sportivo comunale di San Pietro Vernotico. Ieri, domenica 19 aprile, si è svolta, la manifestazione di solidarietà “Insieme per Jonas”, dedicata a un bambino di quasi quattro anni affetto da tetraparesi spastica per il quale è stata.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Calcio e solidarietà in scena a San Pietro Vernotico: arriva il torneo giovanile “Insieme per Jonas”SAN PIETRO VERNOTICO – Anche lo sport scende in campo per aiutare Jonas, il bambino di quasi 4 anni di San Pietro Vernotico, affetto da tetraparesi... San Pietro Vernotico: nasce il nuovo comitato per la festaIl 22 gennaio 2026 è stato firmato l’atto costitutivo che ha dato vita al nuovo Comitato per la festa patronale di San Pietro Vernotico. Altri aggiornamenti Si parla di: Calcio e solidarietà in scena a San Pietro Vernotico: arriva il torneo giovanile Insieme per Jonas; Il 17 aprile a Zollino torna Aridi numquam - Premio Augusto Nestola, evento culturale per dare voce a chi lavora la terra. Ospite Fabrizio Saccomanno, premi per Maurizio Zecca e Or.Vi. Jonas, il bimbo pugliese costretto ad andare in Messico per le cure: così può sperare di camminare. E parte la raccolta fondiJonas, piccolo guerriero di San Pietro Vernotico: la speranza arriva dal Messico. Affetto da tetraparesi spastica per paralisi cerebrale infantile, i genitori lanciano una raccolta fondi per la ... quotidianodipuglia.it