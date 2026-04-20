Negli ultimi due mesi, il Presidente americano ha annunciato diverse novità di grande rilevanza. Tuttavia, nelle stesse settimane, alcune operazioni di borsa sospette sono state rilevate prima di questi annunci pubblici. Si tratta di transazioni che si sono svolte poco prima di comunicazioni ufficiali, suscitando l’attenzione degli inquirenti. Le autorità stanno analizzando i movimenti di mercato e le eventuali connessioni tra le operazioni e gli annunci politici.

Gli ultimi due mesi ci hanno abituato ad annunci in grande stile da parte del Presidente americano Donald Trump. Annunci che spesso, avendo a che fare con la guerra e la pace, hanno avuto risvolti importantissimi per i mercati finanziari. Da qualche tempo, diverse testate mediatiche, tra cui la Bbc, hanno messo sotto torchio certe transazioni sospette effettuate in borsa e in piattaforme di trading per eventi come Polymarket, spesso e volentieri quasi in concomitanza con annunci importanti del Presidente. Le transazioni sospette degli ultimi due mesi. I casi più recenti (ed eclatanti) riguardano il conflitto con l’Iran. Il 9 marzo 2026, ad esempio, durante un’intervista telefonica a CBS News, Trump aveva lasciato intendere che il conflitto fosse ormai “praticamente concluso”.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Insider trading, il caso delle strane operazioni prima degli annunci di Trump

He Built Wall Street. He Says Bitcoin Is the Biggest Mispricing He’s Ever Seen

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