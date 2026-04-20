Un rappresentante dell’Irpinia si trova tra i riconoscimenti assegnati a figure emergenti del calcio italiano. Durante l’evento a Coverciano, “Inside The Sport” ha premiato Mario Aiello come direttore sportivo in crescita. L’occasione ha visto protagonisti vari professionisti del settore, con un focus particolare sul talento e le prospettive future nel panorama calcistico nazionale.

Tempo di lettura: 2 minuti C’è anche un pezzo d’Irpinia tra i protagonisti del calcio italiano premiati a Coverciano. Nella cornice del Centro Tecnico Federale, durante l’evento “ Inside The Sport 2026 ”, il direttore sportivo dell’ US Avellino 1912, Mario Aiello, è stato insignito del riconoscimento come direttore sportivo emergente, entrando ufficialmente nel radar nazionale tra i dirigenti più interessanti del momento. Una consacrazione che arriva in un contesto di grande prestigio, all’interno delle celebrazioni per gli 80 anni dell’USSI, andate in scena al Museo del Calcio. Accanto ad Aiello, nomi di primissimo piano del panorama calcistico italiano: premi per Piero Ausilio ( Inter ) e Gianluca Petrachi ( Torino ), a conferma del valore del riconoscimento ricevuto dal dirigente biancoverde.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Inside The Sport premia Mario Aiello come ds emergente

Notizie correlate

Leggi anche: Glami Inside Fashion, la moda emergente a La Vaccheria

Sport e coesione sociale: Castelfranco di Sotto premia 115 giovani atletiIl Comune ha premiato gli atleti di Castelfranco di Sotto che nel corso del 2025 si sono distinti per i risultati e l'impegno nelle varie discipline.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Domani a Coverciano 'Inside the Sport', tra i tecnici premi a Mancini e Grosso; Domani a Coverciano l'evento 'Inside the Sport 2026'. Premi anche per Marotta, Mancini e Grosso; Domani a Coverciano 'Inside the Sport', tra i tecnici premi a Mancini e Grosso; A Coverciano va in scena Inside the Sport: tra i premiati c’è anche Pellegrini.

Inside the Sport 2026, a Coverciano tra i giocatori premiati figura Palestra! Le ultimeInside the Sport 2026, oggi via all'evento che si terrà presso il Museo del Calcio di Coverciano. Marco Palestra è uno dei giocatori premiati ... cagliarinews24.com

Riconoscimenti a Mancini e Grosso all'evento 'Inside the Sport' di CovercianoLa nuova edizione di 'Inside the Sport' si terrà a Coverciano, un appuntamento di rilievo dedicato al mondo del calcio e dello sport italiano. L'evento, promosso da Ussi e Mcl, si configura come un mo ... it.blastingnews.com

Roberto Mancini è stato ospite all’evento Inside the Sport 2026 che celebra gli 80 anni dell’Unione Stampa Sportiva Italiana. L’ex CT azzurro ha parlato del futuro del calcio italiano e di un insospettabile attaccante: https://fanpa.ge/Qmpy9 - facebook.com facebook

Lorenzo Pellegrini riceve a Coverciano il Premio Inside The Sport #asroma #romanewseu #pellegrini x.com