Sport e coesione sociale | Castelfranco di Sotto premia 115 giovani atleti

Il Comune di Castelfranco di Sotto ha consegnato premi a 115 giovani atleti che si sono distinti nel corso del 2025 per i loro risultati e l’impegno in diverse discipline sportive. La cerimonia si è svolta recentemente, coinvolgendo atleti, famiglie e rappresentanti dell’amministrazione locale. L’evento ha celebrato le performance di chi ha ottenuto riconoscimenti nel settore sportivo durante l’anno.

Il Comune ha premiato gli atleti di Castelfranco di Sotto che nel corso del 2025 si sono distinti per i risultati e l'impegno nelle varie discipline. La consegna delle medaglie si è svolta lo scorso martedì 10 marzo nei locali dell'Orto di San Matteo. Il sindaco Fabio Mini e l'assessore allo sport Davide Bartoli, con il supporto dell'ufficio sport del comune, hanno consegnato 115 medaglie a ragazzi e ragazze impegnati nelle varie attività, tutti compresi tra i 6 e i 18 anni. All'iniziativa erano presenti anche i dirigenti della varie società rappresentate a cui appartengono atleti premiati, praticamente tutte quelle presenti a Castelfranco. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Articoli correlati

Castelfranco di Sotto premia i commercianti storici del centroUn riconoscimento per i tanti anni passati dietro un banco di negozio, al servizio della comunità castelfranchese.

Dream Volley Nardò: 30 anni di sport e impegno sociale ispirano i giovani atleti del liceo “Don Tonino Bello”.Trent’anni di Passione in Campo: La Dream Volley Nardò Racconta il Futuro ai Giovani Un confronto generazionale e di valori ha animato l’aula magna...

Tutto quello che riguarda Sport e coesione sociale Castelfranco...

Argomenti discussi: Vicenza accoglie la Fiamma Paralimpica, le modifiche alla viabilità; Giovedì 5 marzo la Fiamma paralimpica passerà per Vicenza.