Glami Inside Fashion la moda emergente a La Vaccheria

A Roma si svolge la terza edizione del Glami Fashion Hub, un evento dedicato alla moda emergente. La manifestazione si tiene sabato 18 e domenica 19 aprile presso il centro espositivo La Vaccheria. Durante l’evento, vengono presentate le collezioni di nuovi designer e marchi ancora poco noti nel panorama fashion. La kermesse offre uno spazio dedicato alle creazioni di giovani stilisti e realtà indipendenti.

La terza edizione del Glami Fashion Hub va in scena a Roma. La moda emergente sarà protagonista, sabato 18 e domenica 19 aprile a La Vaccheria.La manifestazione è dedicata alla promozione e alla valorizzazione della moda emergente, che riunirà designer, artisti e professionisti del settore in due.🔗 Leggi su Romatoday.it

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