Ragusa inseguimento e fuga | due minorenni arrestati per furto e resistenza a pubblico ufficiale
Due minorenni di 15 anni provenienti da Vittoria sono stati fermati a Ragusa dopo aver tentato di scappare durante un furto. I ragazzi sono stati denunciati per aver rubato in un negozio e aver opposto resistenza a un controllo delle forze dell’ordine. Durante l'inseguimento, hanno attraversato diverse strade principali, mettendo in pericolo anche alcuni passanti.
Inseguimento a Ragusa: Due Quindicenni Denunciati per Furto e Resistenza a Pubblico. Un rocambolesco inseguimento per le vie di Ragusa si è concluso martedì 16 febbraio 2026 con la denuncia di due quindicenni originari di Vittoria. I giovani sono accusati di resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione, danneggiamento e porto abusivo di oggetti atti a offendere, a seguito di una fuga a bordo di un’auto rubata che ha messo a rischio l’incolumità di passanti e agenti delle forze dell’ordine. Fuga in Fiat Panda Rubata: L’Inizio dell’Inseguimento. Tutto è iniziato quando una pattuglia dei Carabinieri ha intimato l’alt a una Fiat Panda sospetta durante un servizio di controllo del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu
Colleferro. Nella notte arrestati da Carabinieri e Polizia due giovani egiziani per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento
Nella notte a Colleferro, due giovani egiziani sono stati arrestati da Carabinieri e Polizia per violenza, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.
Furti di vetture, inseguimento e arresto per resistenza a pubblico ufficiale, torna in libertà 21enne
Il 17 dicembre 2025, a Trentola Ducenta, i Carabinieri hanno arrestato due giovani durante un'operazione contro i furti di autovetture.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Ragusa, inseguimento nel centro storico: auto rubata si schianta contro un garage, denunciati due 15enni; Fugge alla vista della polizia, in auto aveva arma e droga: arrestato 18enne.
Ragusa, inseguimento da film nel Centro Storico: 15enni in fuga su auto rubataRAGUSA, 16 Febbraio 2026 – Una serata di ordinari controlli si è trasformata in un inseguimento ad alta tensione tra le vie del centro cittadino. I ... radiortm.it
Ragusa, folle fuga in auto rubata: denunciati 2 minorenniI controlli effettuati dai Carabinieri, in collaborazione con la Squadra Volanti della Polizia di Stato, hanno permesso di accertare che la Fiat Panda era stata rubata una settimana prima a Vittoria. ragusah24.it
+++ FOLLE INSEGUIMENTO A RAGUSA: DENUNCIATI DUE 15ENNI +++ - facebook.com facebook