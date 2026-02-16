Ragusa inseguimento e fuga | due minorenni arrestati per furto e resistenza a pubblico ufficiale

Due minorenni di 15 anni provenienti da Vittoria sono stati fermati a Ragusa dopo aver tentato di scappare durante un furto. I ragazzi sono stati denunciati per aver rubato in un negozio e aver opposto resistenza a un controllo delle forze dell’ordine. Durante l'inseguimento, hanno attraversato diverse strade principali, mettendo in pericolo anche alcuni passanti.

Inseguimento a Ragusa: Due Quindicenni Denunciati per Furto e Resistenza a Pubblico. Un rocambolesco inseguimento per le vie di Ragusa si è concluso martedì 16 febbraio 2026 con la denuncia di due quindicenni originari di Vittoria. I giovani sono accusati di resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione, danneggiamento e porto abusivo di oggetti atti a offendere, a seguito di una fuga a bordo di un’auto rubata che ha messo a rischio l’incolumità di passanti e agenti delle forze dell’ordine. Fuga in Fiat Panda Rubata: L’Inizio dell’Inseguimento. Tutto è iniziato quando una pattuglia dei Carabinieri ha intimato l’alt a una Fiat Panda sospetta durante un servizio di controllo del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

Nella notte a Colleferro, due giovani egiziani sono stati arrestati da Carabinieri e Polizia per violenza, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.

Il 17 dicembre 2025, a Trentola Ducenta, i Carabinieri hanno arrestato due giovani durante un'operazione contro i furti di autovetture.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.