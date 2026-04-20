A marzo, l'Inps ha registrato richieste di cassa integrazione e solidarietà per un totale di 46,76 milioni di ore, segnando una diminuzione dell'1,1% rispetto al mese precedente e del 17% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. I dati indicano un calo rispetto a febbraio e a marzo 2024, senza ulteriori dettagli sui motivi di questa variazione.

A marzo l'Inps ha ricevuto richieste di cassa integrazione e solidarietà dalle aziende per 46,76 milioni di ore con un calo dell'1,1% su febbraio e del 17,0% su marzo 2025. E' quanto emerge dall' Osservatorio sulla cassa integrazione dell'Istituto appena pubblicato secondo il quale, nel primo trimestre, le ore di cassa integrazione e solidarietà chieste sono state quasi 131, 52 milioni con una riduzione del 22,67% sullo stesso periodo del 2025. Su base tendenziale a marzo è significativo soprattutto il calo delle ore di cassa integrazione ordinaria chieste (22,057 milioni, -28,1%) mentre la flessione delle richieste per la cassa straordinaria è stata del 6,1% (23,129 milioni di ore).🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Inps, a marzo chiesti 46,7 milioni di ore di cig, -17% sull'anno

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